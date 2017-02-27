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Adana Haberi: Suriyeli Ahmet'in yaşı küçük, yükü büyük

Suriyeli Ahmet'in yaşı küçük, yükü büyük
12:0527 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Suriyeli Ahmet'in yaşı küçük, yükü büyük
Suriyeli Ahmet'in yaşı küçük, yükü büyük

SURİYE'deki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen ailenin 10 yaşındaki oğlu Ahmet Attari, sokakta çöplerden topladığı atık kağıtları boyundan büyük çuvalda taşıyor.
Kent trafiğinin yoğun olduğu Atatürk Caddesi'nde, sırtına aldığı çuvalı taşımaya çalışan çocuk dikkat çekti. Suriyeli olduğu anlaşılan Ahmet Attari'nin atık kağıt toplayarak ailesinin geçimine katkı sağladığı belirlendi. Çevredekilerin yardım teklifini kabul etmeyen Ahmet, taşıdığı boyundan büyük çuvalla ara sokaklara girerek uzaklaştı.

 

 

 

DHA

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