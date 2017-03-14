Suriyeli aşiretler Şanlıurfa'da biraraya geldi

SURİYELİ 50 aşiret lideri Şanlıurfa'da bir araya geldi ve El Cezire ile Fırat bölgelerini terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ’ten temizlemek için 'El Cezire ve Fırat aşiretleri ordusu' kurulması kararı aldı.

Şanlıurfa’da bir otelde gerçekleştirilen ‘El Cezire ve Fırat Bölgesi Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Genel Kurultayı’ adı verilen toplantıya aralarında üst düzey rütbeli eski askerler ile aşiret reisi katıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı toplantıda; Suriye’nin Rakka, Haseke ve Deyri-Zor bölgelerinde yaşayan Kürt, Arap, Sünni ve Şii kanaat önderleri birlik çağrısında bulundu.

'Hep birlikte çabalarımızı Esed-Rus-İran ve Hizbullah ile DEAŞ ve PYD işgalini bitirmek için birleştirelim' görüşünde birleşen aşiretlerin, El Cezire ve Fırat bölgelerini terör örgütlerinden temizlemek için 'El Cezire ve Fırat aşiretleri ordusu' kurulması kararını aldıkları duyuruldu. Toplantıda yapılan açıklamada, yeni askeri yapının, Esad rejimi ordusundan ayrılan subaylar ile Özgür Suriye Ordusu komutanları tarafından idare edileceği de kaydedildi.

DHA