Suriyeli baba: İkizlerin o ına her baktığımda içimden bir şeyler kopuyor

SURİYE'de rejim güçlerinin İdlib'e bağlı Han Şeyhun beldesinde gerçekleştirdiği saldırıda 9 aylık ikiz bebekleri ile eşi dahil 16 yakınını kaybeden Abdulhamid El-Yusuf, çocuklarını toprağa vermeden önce kucağında iken çekilen ı her hatırladığında, içinden bir şeylerin koptuğunu söyledi.

Saldırının ardından Türkiye'ye getirilen ve 7 Nisan'da Hatay'a miting için gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Abdulhamid El-Yusuf, yaşadıklarını anlattı. O güne kadar rejimin kendilerine böyle bir saldırı gerçekleştireceğini akıllarının ucundan bile geçirmediklerini kaydeden El-Yusuf, 'Çok dehşet bir saldırıydı ve bizim için bir facia niteliğindeydi, çok hızlı bir şekilde kimyasal silah kullanabileceğini ve öldürücü bir şekilde halkına böyle saldırıda bulunabileceği aklımızın ucundan geçmezdi' dedi.

9 aylık ikiz bebeklerini toprağa vermeden önce kucağın alıp çektirdiği ı elinden düşürmeyen El-Yusuf, şunları söyledi:

'Aslında çok kötü bir . Her baktığımda içimden bir şeyler kopuyor, Öldüklerinde bu şekilde çekmekteki amacımız dünya kamuoyuna, uluslararası camiaya, bu denli ağır saldırıyı bir şekilde yansıtabilmekti. Ben her zaman onlara çok bağlıydım, onlar yaşarken de hep kucağımdalardı. Aynı zamanda rejime karşı ABD tarafından yapılan saldırıyı da takdir ediyoruz, bizim amacımız rejime ait askeri üslerin bir an önce vurulması. Çünkü halka karşı suç unsuru taşıyacak şekilde kimyasal saldırıları bir daha yapmamasını istiyoruz.'

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DHA