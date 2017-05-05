Suriyeli bebek, hava ambulansı ile sevk edildi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) KARABÜK'te, yemek borusu gelişmemiş şekilde doğan, aynı zamanda yemek borusu ile akciğer arasında delik olan Suriye uyruklu Albatol Al Ghars, solunum rahatsızlığı nedeniyle hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün dünyaya gelen Albatol Al Ghars, solunum rahatsızlığı nedeniyle tedaviye alındı. Solunum cihazına bağlanan bebek, durumu ağırlaşınca sevk edilmesi kararlaştırıldı. Sağlık Bakanlığı'ndan talep edilen hava ambulansı İl Jandarma Komutanlığı helikopter pistine iniş yaptı. Hastaneden ambulansla getirilerek hava ambulansına nakledilen Albatol Al Ghars, Ankara Sami Ulus Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Uzmanı Servettin Ekmen, bebeğin yemek borusunun gelişmemiş şekilde doğduğunu, yemek borusu ile akciğer arasında da delik olduğunu belirterek şöyle konuştu:

'Bu yüzden bebeğin ağır bir ameliyat geçirmesi gerekiyor. Buna eşlik eden başka anomalileri de var. Kalp anomalisi var. O yüzden biz daha teşekküllü çocuk kardiyolojisinin, çocuk cerrahisinin olduğu Ankara Sami Ulus Hastanesi'ne gönderiyoruz. Burada ameliyat olduktan sonra tekrar bize dönecek. 36 haftalık normal doğum. Ama pek takiplerine gitmeyen bir hasta maalesef. O yüzden doğumda zorlandık. Solunumu yoktu, kalbi yavaş atıyordu. Canlandırma yaptık. Solunum cihazına bağladık. Şu an hala solunum cihazına bağlı. Takipsiz bir gebelik olduğu için bazı sıkıntılar yaşadık.'

DHA