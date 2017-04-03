Suriyeli cinayet sanıklarına 20'şer yıl hapis

KAYSERİ'de aynı evde yaşadıkları Suriyeli İbrahim Elubeyd'i bıçaklayan ve başına demir çubuk ile vurarak öldüren 19 yaşındaki Ahmet ve amcasının oğlu 21 yaşındaki Yahya Elali'ye 'Kasten Adam Öldürmek' suçundan 20'şer yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasında tutuklu sanıklar Ahmet ve Yahya Elali, Nevşehir Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. 7 ay önce işlenen cinayeti tercüman eşliğinde anlatan Ahmet Elali, "Bir dönem öldürdüğüm İbrahim ile birlikte yaşıyorduk. İbrahim'in hırsızlık işlerini duyunca aramızda olmasını istemedik. Evden gönderdikten sonra bize husumet besledi. Birkaç zaman sonra oturduğumuz eve gelip olay çıkardı. Çıkan kavgada elime aldığım bıçakla öldürdüm. İşlediğim cinayeti ağır tahrik altında yaptım" dedi. Diğer sanık Yahya Elali'de verdiği ifade de, "Ben İbrahim'i öldürmedim. Kollarına girip tutmadım. Kafasına demir sopa ile vurmadım" diye konuştu. Mahkeme heyeti yargılama sonunda her iki cinayet sanığına 'Kasten Adam Öldürmek' suçundan 20'şer yıl hapis cezası verdi.

OLAY NASIL OLMUŞTU

Olay, 24 Ağustos'ta merkez Melikgazi İlçesi Hürriyet Mahallesi Yeşillik Sokak’ta meydana geldi. Ahmet, Abdullah, Yahya, Muhammed ve H. Elali, İbrahim Elubeyd’in ağabeyi Ahmet Elubeyd’e kardeşi İbrahim’i evlerine getirmemesini istedi. 5 şüpheli, iddiaya göre 2 kardeşi tehdit ederek sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Elali'nin eline aldığı bıçakla İbrahim Elubeyd’i göğsünden ve karnından bıçaklayıp öldürdüğü ileri sürüldü. Kaçan şüphelilerden 3'ü Mersin'de, 2'si Kilis'te yakalanarak Kayseri'ye getirildi.

DHA