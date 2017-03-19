Suriyeli çocuklar da 'Süt Kuzusu' projesine alındı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki 5 yaş altında 122 bin çocuğun yararlandığı projeye 'Süt Kuzusu' projesine bu yıl Suriyeli çocuklar da dahil edildi. Konak'taki 3 bin Suriyeli çocukla başlayan uygulama, toplam 14 bin mülteci çocuğu kapsayacak. 'Süt Kuzusu' projesi 2012 yılında 46 bin aile ile başlatıldı ve geçen sürede 3 kat büyütüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün Konak ilçesinde belirlediği mahallelerde uygulamaya başlanan projeyle, 1-5 yaş arasında belirlenen yaklaşık 3 bin Suriyeli çocuğa süt dağıtımına başladı. Ayrıca pilot uygulama sonrasında 'Süt Kuzusu' projesinden yararlanacak ilçelerdeki 11 bin Suriyeli çocuğa da süt dağıtımı yapılacağı açıklandı. Bu projeden yararlanmak isteyen Suriyeli ailelerin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 293 45 97 numaralı telefonundan kayıt yaptırabileceği bildirildi.

Pilot uygulama sonrasında 'Süt Kuzusu' projesinden yararlanacak bölgeler Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Buca, Çiğli, Karabağlar, Konak, Balçova, Narlıdere, Gaziemir ve Güzelbahçe ilçeleri ile Urla'nın Zeytinalanı ve Menemen'in Ulukent, Koyundere, Asarlık mahalleleri olarak belirlendi.

KAPILARI TEK TEK ÇALINIYOR

Sıkı ve titiz bir çalışmayla belirlenen adreslerin kapısı tek tek çalarak sütleri elden teslim eden ekipler, gittikleri evde kimsenin bulunmaması durumunda ise üzerinde irtibat numaralarının yazıldığı bilgi notları bırakıyor. Ev sahibinin bırakılan numarayı arayarak evde bulunacağı gün ve saati bildirmesi durumunda ekipler tekrar giderek sütleri hak sahiplerine teslim ediyor.

ÜRETİCİYE DESTEK, ÇOCUKLARA SAĞLIK

2007 yılından bu yana Tire Süt Kooperatifi'nden alım yaparak hem üreticiyi koruyan hem de çocuklara sağlıklı süt içiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Okul Sütü' projesi ile 2008-2012 yılları arasında, 250 okuldaki 220 bin çocuğa düzenli olarak süt dağıttı. Bu projenin daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez çalışmalarını 1-5 yaş grubu çocuklar için 'Süt Kuzusu' adı altında sürdürmeye başladı. 2012 yılından bu yana yürütülen bu projeyle, 122 bin hanenin kapısı çalınarak 1-5 yaş arasındaki çocuklara haftada 2 litre sağlıklı süt dağıtılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin süt üreticilerine sağladığı bu desteğin, son 10 yılda Türkiye'deki süt üretiminin yüzde 70 artmasına katkı sağladığı belirtildi. İzmir'de bu oran yüzde 440'a ulaştı.

Yerel yönetim tarafından desteklenen süt üreticileri, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından 'Dünyanın en iyi kırsal kalkınma modeli' ödülüne layık görüldü.

DHA