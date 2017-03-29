Suriyeli çocukların ABD'li jonglöre ilgisi

TAKSİM Meydanı'nda gösteri yapan ABD'li jonglör, Suriyeli çocukların ilgi odağı oldu. Gösteri sırasında Suriyeli çocuklar da ilk jonglörlük deneyimlerini yaşadı.

Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli çocuklar Taksim Meydanı'nda ilk jonglörlük deneyimlerini yaşadı. Taksim Meydanı'nda jonglörlük yapan Jeff isimli Amerikalı turisti gören çocuklar jonglörün etrafını sardı. Meydanda su ve mendil satan Suriyeli çocuklar hayatlarında ilk defa jonklör göterisi seyretti. Yapılan hareketleri ilgi ile izleyen Suriyeli çocuklar, jonglörün hareketlerine hayran kaldı. Amerikalı jonglör, çocukları da gösteriye dahil etti. Jonglör, labut ve topları Suriyeli çocuklara da vererek onları eğlendirdi.

DHA