Suriyeli engelli kardeşlerin dramı

HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde yaşayan Suriyeli Al Kanatri ailesinin 4 ferdi, küçük yaşlarda geçirdikleri hastalık nedeniyle yürümekte zorluk çekiyor ve ellerini kullanamıyor.

İç savaşın devam ettiği Suriye'nin İdlib kentinden kaçarak geldikleri Türkiye'de yaşamlarına devam eden Al Kanatri ailesinin biri kız 4 çocuğu, el ve ayaklarını kullanamadıkları için başkalarının yardımı ile hareket edebiliyor. Ailenin en büyük çocuğu 24 yaşındaki Lokman Al Kanatri, kendisinin ve kardeşlerinin doğumdan 1,5 yıl sonra el ve ayaklarının eğrildiğini söyledi. Küçük yaşlarda fizik tedavi uygulanmasına rağmen normale dönemediklerini anlatan Al Kanatri, 'Annem ve babam akraba değil, ancak biz dördümüzde de aynı hastalık var. Ellerimiz ve ayaklarımız normal insanlar gibi değil. Günlük yaşantımızda zorluk çekiyoruz. Yürüyemiyoruz, ellerimizi kullanamıyoruz. Dizlerimizin üzerinde ya da başkalarının desteği ile hareket edebiliyoruz' dedi.

Reyhanlı'da oturdukları evde yaşam mücadelesi veren Al Kanatri ailesinin diğer ferdi 22 yaşındaki Burhan, ise hayırseverlerin verdiği akülü sandalyeyi 4 kardeş kullandıklarını belirterek, 'Bazen gezmeye veya bir alış verişe çıkmak zorunda kaldığımız da oluyor. Hayırseverler tarafından verilen bir akülü sandalyemiz var. Bunu ablamız Rabia ve 10 yaşındaki kardeşim Mehmet Diyap ile dördümüz ortaklaşa kullanıyoruz. Savaş nedeniyle Türkiye'ye geldik. Bize bakan yaşlı bir annemiz var, o da belinden hasta. Küçük yaşlarda fizik tedavisi yapılmış. Hayırseverlerin bizlere yardım eli uzatmasını istiyoruz. Halen başkalarının verdiği yardımlarla yaşantımızı sürdürüyoruz.'

DHA