Suriyeli gençler, sokak çocuklarına sahip çıktı

HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde Suriyeli gençlerden oluşan ve kendilerine, 'Active Chilb' adını veren grubun üyeleri, sokaklarda mendil satan, dilencilik yapan Suriyeli çocukları için çalışma sürdürüyor.

Başkanlığını Yasemin Daban'ın yaptığı Active Chilb adlı grup, sokakta anne veya babası olmayan Suriyeli çocukları ailelerinin de izniyle bir çatı altında topladı. Tespit edilen 200 çocuktan 50'sini kiraladıkları binada tıraş ettirip temiz elbise giydiren grup üyeleri, eğlence de düzenledi. Komisyon Başkanı Yasemin Daban, amaçlarının Suriyeli küçük yaştaki çocukları sokaklardan kurtarmak olduğunu söyledi. Daban, şöyle dedi:

"2 aylık çalışma sonucu hedefimize ulaştık. Suriyeli gençlerden kurduğumuz komisyonla ilk etapta 50 çocuğu yanımıza aldık. Kalan 150 çocuğu da sahip çıkarak sokaklardan kurtaracağız. Onları topluma kazandırmak ve iyi bir insan olmalarını sağlamak için çalışacağız. Okula gitmeleri için gerekli girişimde de bulunacağız."

DHA