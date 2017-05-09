Suriyeli kaçaklar TIR dorsesinde yakalandı

AFYONKARAHİSAR'da Suriyeli kaçakların taşıdığı ihbarı üzerine polis tarafından durdurulan TIR'ın dorsesinde Suriyeli kaçak mevsimlik işçiler yakalandı.

Afyonkarahisar çevre yolunda hareket halindeki Ahmet B. yönetimindeki 20 BBH 08 plakalı TIR'a bağlı 48 PD 256 plakalı dorsede çok sayıda insan seyahat ettiği ve kaçak olabileceği ihbarı üzerine Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis, TIR'ı çevre yolundan ayırarak şehir girişinde durdurdu. Yapılan incelemede TIR'ın dorsesinde çoğunluğu çocuklardan oluşan Suriyeli 40 kaçak yakalandı.

Kaçakların Sinanpaşa İlçesi'nde kaldıkları kamptan Çobanlar İlçesi'ne mevsimlik işçi olarak çalışmaya gittiği belirlendi. TIR'dan indirilen kaçaklar başka bir araçla Sinanpaşa'daki kampa geri gönderildi. TIR sürücüsü Ahmet B.'ye 800 lira para cezası uygulanırken, TIR ise 15 gün trafikten yasaklandı.

DHA