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Kayseri Haberi: Suriyeli kadından Erciyes’te snowboard

Suriyeli kadından Erciyes’te snowboard
10:5920 Mart 2017
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Suriyeli kadından Erciyes’te snowboard
Suriyeli kadından Erciyes’te snowboard

TÜRKİYE’nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağında son yağışlarla birlikte sezon nisan ayı sonuna kadar uzadı. Hafta sonu kayakçı ve günü birlikçi 30 bin kişiyi ağırlayan Erciyes Dağı'nın toz karlı pistlerinde çarşaflı Suriyeli bir kadın snowboardcı da kaymaya çalıştı.
Erciyes Dağı'ndaki Tekir Kapı bölgesinde 2 bin 800 metredeki üst istasyondan 2 bin 200 metreye kadar uzanan oteller bölgesine kadar ustalıkla kayan ve Arapça konuşan Suriyeli kadın kayakçı, kaymanın keyfini çıkardı.
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cingi, konaklama ve mekanik tesisleri  toz karı ile son dönemin en önemli kayak merkezi konumuna gelen Erciyes Dağı'na turistlerin yanı sıra ABD, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden grup ve ferdi olarak erkek ve kadın kayakçıların geldiğini söyledi. Cingi, şöyle dedi:
"Erciyes Dağı'ndaki toz karın kalitesi, uluslararası anlamda kayakçıları buraya çekiyor. Pist uzunluğu, kum taneciği gibi savrulan kar kalitesi Erciyes Dağı'nı cazip hale getiriyor. Yaklaşık 1 metre kar kalınlığı bulunan Erciyes’de son 2 günlük yağışlarla kayak sezonu uzadı. Pistler karla doldu. Hatta, hafta sonundan itibaren Hacılar Kapı bölgesindeki Hitit uluslar arası kayak pistini de bu yağış sonrası kayakseverlere açtık" dedi.

 

DHA

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