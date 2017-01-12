Suriyeli kız kardeşler savaşın izlerinden kurtulmak istiyor

SURİYE'nin Halep kentinde savaş uçaklarının hava saldırısı sonrasında çıkan yangında vücutları yanan 10 yaşındaki Gazva ile 8 yaşındaki kardeşi Rimez Bestani yanık izlerinden kurtulmak istiyor.

Halep'te 2 yıl önce rejim uçaklarının hava saldırısından sonra yaşadıkları evde yangın çıkması sonucu Bestani ailesinin kızları Gazva ve Rimez Bestani'nin göğüs, sırt, kol ve bacakları yandı. Olaydan sonra bölgede bulunan hastanedeki tedavinin ardından Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen Bestani kardeşler Gaziantep'te çocuk hastanesinde yanık tedavisi gördükten sonra taburcu edildi. Olay günü ekmek almak için fırında olduğunu söyleyen baba Muhammed Bestani, "Eşim İmen evde değildi. Sadece iki kızım evdeydi. Uçak bomba attı. Bombanın düşmesi ile yangın çıktı. Daha sonra çocuklarımı kurtardık. Ancak vücutları yanmıştı. Gaziantep'te tedavi gördüler. Vücutlarındaki yanık izlerinden kurtulmalarını istiyorum. Onlara baktıkça üzülüyorum. Bu çocukların suçu ne" dedi.

Gazva ve Rimez Bestani de vücutlarındaki yanıklar nedeniyle kaşıntı olduğunu ve bu durumdan kurtulmak istediklerini söyleyerek, doktorların yardımcı olmasını istedi.

DHA