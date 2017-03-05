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Osmaniye Haberi: Suriyeli yaşlı kadın trenin altında can verdi

Suriyeli yaşlı kadın trenin altında can verdi
22:335 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Suriyeli yaşlı kadın trenin altında can verdi
Suriyeli yaşlı kadın trenin altında can verdi

OSMANİYE'de hemzemin geçitte trenin çarptığı 73 yaşındaki Suriye uyruklu Meryem Dertviş, hayatını kaybetti.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Alahanlı Caddesi Remzi Özer Yatılı Bölge Okulu kavşağında meydana geldi. Tren geldiği için bariyerlerin kapalı olduğu hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isteyen Meryem Dertviş, iddiaya göre dengesini kaybederek rayların üzerine düştü. Bu sırada ayağa kalkamayan yaşlı kadın, Mersin – İslahiye seferini yapan yolcu treninin altında kaldı. Trenin makinistleri tarafından olay yerine çağırılan sağlık ekbinin yaptığı kontrolde, yaşlı kadının öldüğü belirlendi. Dertviş'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Terinin makinistlerini ifade için karakola götüren polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

DHA

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