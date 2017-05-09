Suriyeli yetim 80 çocuğun Aqua Park Akvaryum sevinci

SURİYE'deki iç savaşta anne veya babasını kaybeden İstanbul Avcılar'da yaşayan 80 çocuk, Florya'daki Aqua Park Akvaryum'a götürüldü.

Avcılar Kaymakamlığı tarafından ilçedeki Atatürk Ortaokulu'nda eğitim gören 500 kadar Suriyeli çocuktan ülkelerindeki iç savaşta anne veya babalarını yitiren 80 çocuk belirlendi. Kaymakam Hulusi Doğan, Suriyeli çocukların yaşıtları gibi oynamaları, yaşadıkları kenti tanımaları amacıyla farklı bir gün geçirebilmeleri için harekete geçilmesini istedi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Eraslan'ın temasa geçtiği Maydın Çorapları'nın sahibi Bülent Aydın'ın sağladığı destek üzerine, savaş mağrudu çocukların Florya'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Aquapark Akvaryum'a götürülmesine karar verildi. Araçlarla alınan Suriyeli öksüz, yetim ve kimsesi bulunmayan, Suriye deki iç savaşta anne veya babasını kaybetmiş 80 Suriyeli çocuk Florya Aquapark Akvaryum'a götürüldü.

Buradaki bir birinden farklı balıkları yakından gören ve 'Tropik ormanda' yürüyen çocuklar İBB Sosyal Tesislei'nde Kaymakam Hulusi Doğan ile birlikte yemek yedi. Çocukların 'Baba' diye sarıldıkları Kaymakam Doğan, 'Çocuklar savaşın en masum kurbanları. Kendi dünyalarında yaşamaları gereken duygusal ve fiziki ihtiyaçların çoğundan mahrum. Bir çocuk için her zaman bir ekmek ve su kadar ihtiyaç olan şefkat, sevgi ve merhamete ihtiyaç duyar. Bu ihtilyaçlarını bir nebze de olsa karşılamaya çalışmak hepimizin görevidir. Bu çocuklara destek olan, yaralarının sarılmasına çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum' dedi.

DHA