Suriyeli yetimlerden şehit dedelerine vefa ziyareti

– SURİYE'deki savaşta yakınlarını kaybeden çocuklar, 102 yıl önce Çanakkale Savaşında şehit düşen dedeleriyle buluştu. Suriyeli çocuklar, şehitlikleri ziyaret ederek dedelerinin mezarları başında dua okudu.

Suriye'deki savaşta yakınlarını yitiren çocuklara, Türkçelerini geliştirmeleri için etüd eğitimi veren ve savaşın olumsuz etkilerinden uzaklaşmaları için çeşitli etkinliklerle rehabilitasyon uygulayan Anda Kardeşe Vefa Derneği Yetim Çığlığı Merkezi, Hatay Yayladağı'ndaki konteyner kentte kalan 314 yetim çocuktan başarılı olan 50'sine, iki ülkenin ortak tarihini daha iyi anlayabilmeleri için Çanakkale gezisi düzenledi; Tarihi Gelibolu Yarımadası'na getirdi. 'Türkmen Dağı'nın Yetimi Mehmet'in 102 Yıl Önce Çanakkale'de Şehit Düşen Mehmet'le Vuslatı' sloganıyla Çanakkale'ye getirilen Suriyeli çocuklar, geziye; Eceabat İlçesi'ndeki Kabatepe Çanakkale Destanı Simülasyon Merkezi ile başladı. Burada Çanakkale Savaşlarını anlatan 3 boyutlu gösterimleri izleyen çocuklar, ardından savaşın yaşandığı alanları görmek üzere yola koyuldu.

İlk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Anafartalar Zaferi'ni kazandığı Conkbayırı'na giden Suriyeli çocuklar, burada siperleri gezdi. Daha sonra Kilitbahir Köyü'ndeki Seyit Onbaşı Anıtı'nı ziyaret eden çocuklar, ardından Şahindere Şehitliği'ni gezdi. Burada, Çanakkale Savaşını Halep'ten ve Lazkiye'den katılan dedelerinin mezarlarını bulup dua etti. Mezarlara Suriye'den getirdikleri toprakları döküp, Türk bayrağı bıraktı.

Çocukların bir sonraki durağı Şehitler Abidesi oldu. Buradaki sembolik şehitlikte Halep'ten, Çanakkale Savaşı'na katılıp şehit düşenlerin mezarları başında dua eden çocuklar, duygusal anlar yaşadı. Dedeleri için dua etti. Çocukların ortak dileği ise Suriye'de yaşanan savaşın sona ermesi, barışın sağlanması ve evlerine tekrar geri dönmek yönünde oldu.

Şehitler Abidesi önünde toplanarak hatıra ı çektiren Suriyeli yetim çocuklar hep bir ağızdan önce Çanakkale Türküsü'nü söyledi. Ardından da 'Sevgili ülkem ismini gökyüzüne yazacağız' isimli ezgiyi kendi dillerinde söyledi.

Yayladağı'ndan geldiklerini ve aslen Suriyeli olduğunu belirten Raha Cundi, "Çok mutluyum. Dedelerimiz gelmiş, burada savaşmış. Şehit olmuş. Biz de buralara gelip dedelerimizi ziyaret ettik. Dua okuduk. İnşallah savaş biter, barış gelir, bizde evlerimize döneriz" dedi.

Suriyeli Ahmad Sohta ise savaşın bir an önce bitmesini dileyerek, "Biz de evimize geri döner, mutlu oluruz" diye konuştu.

Anda Kardeşe Vefa Derneği Başkanı Okan Tosun ise, dernek olarak Yayladağı'ndaki konteyner kentte kalan 314 yetim arasından başarılı olan 50 çocuğu 102 yıl önce Çanakkale'de savaşmış ve şehit olmuş dedeleri ile buluşturmak için Gelibolu Yarımadası'na getirdiklerini söyledi. Tosun, "Türkiye ve Suriye'nin ortak tarihi hakkında kendilerine bilgi veriyoruz. Bu yetim çocukların hepsi Türkmen dağında şehit olmuş Türkmenlerin çocuklarıdır" dedi.

DHA