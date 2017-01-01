Suriyeliler yeni yılı sokakta karşıladı

ESKİŞEHİR'de 500'e yakın Suriyeli genç, yeni yılı sokakta karşıladı. Suriyeli ve Türk gençler arasında kısa süreli arbede yaşanırken, araya giren polisler tarafları sakinleştirdi.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki Kanatlı Alışveriş Merkezi önünde toplanan Suriyeliler, bir süre kendi aralarında oynayarak yeni yılı kutladı. Suriyelilerin yanına gelen 8-10 kadar Türk genç de kalabalığa doğru 'Ne Mutlu Türküm Diyene' diye bağırdı. İki grup arasında gerginlik yaşanırken, polis araya girerek tarafları yatıştırdı.

Türk gençler, alışveriş merkezinin önünden ayrıldıktan sonra polisler de tramvay yolunu kapatan Suriyeli gençleri uzaklaştırdı.

DHA