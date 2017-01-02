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Hatay Haberi: Suriyelilerden, 'verem bulaşıyor' iddiasına yalanlama

Suriyelilerden, 'verem bulaşıyor' iddiasına yalanlama
16:462 Ocak 2017
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Suriyelilerden, 'verem bulaşıyor' iddiasına yalanlama
Suriyelilerden, 'verem bulaşıyor' iddiasına yalanlama

HATAY İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, kentte 'Suriyelilerden verem hastalığı bulaşıyor, halk arasında yaygınlaşıyor' iddialarının doğru olmadığını ancak bu hastalığın Suriyelilerde yaygın olarak görüldüğünü söyledi.
70'inci Verem Eğitim ve Propaganda Haftası nedeniyle Hatay Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde konferans düzenlendi. Burada konuşan Hatay İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, kentte yaşayan Suriyelilerden verem hastalığı bulaştığı iddialarını yalanladı. Tiryaki, "Hatay'da bulunan Suriyelilerden dolayı verem hastalığının arttığı gibi sorular oluyor. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. Evet, Suriyelilerin kendi içlerinde hastalık yaygın. Bu da mecburen, savaş ortamındalar. Bulundukları şartlar kötü. Onların sağlık politikaları bizimle aynı değil. Dolayısıyla kendi içlerinde böyle bir sıkıntı var. Onlarda görülebiliyor ama çok şükür bize hastalığın artması konusunda bir sebebiyet vermedi. Onun için şanslıyız. Bu da bizim yaptığımız işin doğruluğunun bir göstergesidir."

DHA

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