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Adıyaman Haberi: Suriyeli'nin Valilik önüne bıraktığı bavul bomba paniğine neden oldu

Suriyeli'nin Valilik önüne bıraktığı bavul bomba paniğine neden oldu
17:4727 Şubat 2017
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Suriyeli'nin Valilik önüne bıraktığı bavul bomba paniğine neden oldu
Suriyeli'nin Valilik önüne bıraktığı bavul bomba paniğine neden oldu

– ADIYAMAN Valiliği önüne bırakılan ve  bomba paniğine yol açan bavul, fünye ile patlatılmak istenirken gelen sahibine teslim edildi.
Bugün öğleden sonra Adıyaman Valiliği önüne arama noktasına bırakılan bavulu gören görevliler, bomba olabileceği şüphesiyle polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler, çevre güvenliğini alarak bomba imha uzmanlarından yardım istedi. Uzman ekipler, bavulu fünyeyle patlatmak için hazırlık yaptığı sırada gelen Suriyeli bir kişi, bavulun kendisine ait olduğunu söyledi. Yapılan kontrolde içerisinde kişisel eşyalar bulunan bavul uyarılan Suriyeliye teslim edildi.

DHA

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