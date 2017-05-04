Suruç saldırısıyla ilgili duruşma öncesi yoğun önlem (2)

DURUŞMADA MÜŞTEKİLER DİNLENİYOR

Suruç'ta, 33 kişinin yaşamını yitirdiği, terör örgütü DEAŞ'ın canlı bombalı saldırısıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması, Hilvan İlçesi yakınlarındaki cezaevi yanında bulunan salona kurulan 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Sabah başlaması beklenen duruşma, mahkemedeki ayrı bir davanın uzaması nedeniyle öğleden sonra başlayabildi. Aralarında HDP milletvekilleri İbrahim Ayhan, Dilek Öcalan, Ali Atalan, CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Mahmut Tanal, Şenal Sarıhan ile bölge illerinden gelen avukatlar ile patlamada ölenlerin yakınları ile yaralananlar müşteki olarak katıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ankara Gar saldırısında tutuklanan Yakup Şahin ile halen Suriye'de oldukları tahmin edilen İlhami Ballı ile Deniz Büyükçelebi'nin 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasına katılanlar, yoğun güvenlik önlemlerinden geçirildikten sonra mahkeme salonuna alındı.

İddianamenin okunmadığı duruşmada, mahkeme heyeti müştekileri dinlenmeye başladı. Mahkeme salonundan çıkan ve duruşmada iddianamenin okunmamasına tepki gösteren CHP milletvekili Veli Ağbaba, 'Sanığı olmayan bir dava ve bir tiyatro ile karşı karşıyayız. İddianame okunmayarak, müştekiler dinleniyor. Suruç katliamı davasının takipçisi olmayı sürdüreceğiz' dedi.

CHP milletvekili Şenal Sarıhan ise duruşmanın 6.5 saat gecikmeyle başladığını ve salona girenlerin telefonlarının el konulup, fişlendiğini iddia etti. Davanın avukatlarından Gülhan Kaya da iddianamenin kendilerinden uzaklaştırılarak esas faillerin korunmaya çalışıldığını öne sürdü. İddianamenin 18 ay sonra hazırlandığına dikkat çeken Kaya, 'Suruç iddianamesi, Ankara katliamından gelen evraklar üzerinden açılmıştır. 3 savcı değişti ve savcılık, 'bir bombacı var, o da öldü' diyerek dosyayı kapatmak istedi. Ancak kapatamadı. Ailelerin mücadelesi bu soruşturmayı kapatmaya izin vermemiştir. Bugün huzura getirilecek tek bir sanık var, o da Ankara katliamının tutuklu sanıklarından. Fakat aynı kişi çok açık Suruç katliamı ile bağlantılı olmasına rağmen, hala bundan dolayı tutuklanmış değil' dedi.

HDP Şanlıurfa milletvekili İbrahim Ayhan da 33 kişinin yaşamını yitirdiği DEAŞ saldırısına ilişkin davanın adalet sağlanana kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.

DHA