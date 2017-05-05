Suruç saldırısıyla ilgili duruşma öncesi yoğun önlem (3)

İFADELER ALINDI

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde 33 kişinin yaşamını yitirdiği canlı bombalı saldırıyla ilgili 1'i tutuklu, 3 sanığın yargılandığı duruşmada ölenlerin aileleri ile saldırıda yaralananlar ifade verdi. Saldırıda oğlu Çağdaş Aydın'ı kaybeden ve kendisi de yaralanan Fethi Aydın, ifadesinde davaya gelişleri sırasında kendilerinin polis tarafından didik didik arandıklarını belirtip, bu uygulamalara rağmen bombacının yakalanamamış olmasına tepki gösterdi.

Canlı bomba saldırısında annesi Ferdane Kılıç ve kardeşi Nartan Kılıç'ı kaybeden Sinem Kılıç ise, saldırı sonrası polisin yardım etmek isteyenlere saldırdığını iddia edip, ambulansın geç geldiğini öne sürerek, 'Cumhurbaşkanı, Başbakan, Ak Partili vekiller ve olaydan sorumlu olan tüm kamu görevlilerinden şikayetçiyim. O gün Suruç'a oyuncaklarımızla gitmiştik, bugün yine buraya oyuncağımla geldim.'

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) Eş Başkanı Ceren Çoban, hem katliamın mağduru, hem de federasyon adına müdahillik talebinde bulunacağını belirterek, 'Federasyonumuzun ezilenlerin yanında olma pratiğinde Suruç bir ilk değildi. Roboski, Soma, Van depremi NATO üssüne karşı Kürecik halkının yanındaydık. 7'nci genel kurulumuzda 'Beraber savunduk, beraber inşa edeceğiz' kampanyamızın kararını aldık ve Suruç'a doğru yola çıktık. Coğrafyanın dört bir yanından tüm halklardan gençler, Kobanili çocuklar gülsün diye inşa çalışmasına katıldı' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da, kamu görevlileri hakkında da suç duyurusunda bulunulması gerektiğini kaydederek, mahkeme heyetine ayrıca parti olarak hazırladıkları bir klasör rapor sundu.

ETHA MUHABİRİ GÖZALTINA ALINDI

Duruşmanın görüldüğü saatlerde Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Pınar Gayıp ise yapılan kimlik sorgulamasının ardından hakkında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Gayıp, ifadesinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savcı, kurumların müdahillik talebinin reddedilmesini, duruşmada beyanda bulunan SGDF Eş Genel Başkanı Ceren Çoban hakkında suç duyurusunda bulunulmasını, tutuklu sanığın ise SEGBİS yoluyla ifade vermesini istedi. Mahkeme heyeti, Çoban hakkındaki suç duyurusunda bulunulmasını ve sanık Yakup Şahin'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade vermesi talebini kabul etti.

Mahkeme, Ankara Gar saldırısıyla ilgili tutuklu bulunan sanık Yakup Şahin'in Suruç saldırısıyla ilgili de tutuklanmasına karar verip, duruşmayı 14 Temmuz'a erteledi.

DHA