Suruç’ta 86 kilo esrara 3 gözaltı

ŞANLIURFA’nın Suruç İlçesinde, polis tarafından durdurulan ve bagajında 86 kilo esrar ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suruç'ta, plakası açıklanmayan Mehmet Y., yönetimindeki otomobili şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramada otomobilin bagajında poşetlere gizlenmiş 86 kilo esrar bulundu. Esrara el koyan ekipler, sürücü Mehmet Y. ile otomobilde bulunan Yusuf B. ve Mehmet Ö.'yü gözaltına alarak sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

DHA