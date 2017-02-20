Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şanlıurfa Haberi: Suruç’ta 86 kilo esrara 3 gözaltı

Suruç’ta 86 kilo esrara 3 gözaltı
16:3620 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Suruç’ta 86 kilo esrara 3 gözaltı
Suruç’ta 86 kilo esrara 3 gözaltı

ŞANLIURFA’nın Suruç İlçesinde, polis tarafından durdurulan ve bagajında 86 kilo esrar ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suruç'ta, plakası açıklanmayan Mehmet Y., yönetimindeki otomobili şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramada otomobilin bagajında poşetlere gizlenmiş 86 kilo esrar bulundu. Esrara el koyan ekipler, sürücü Mehmet Y. ile otomobilde bulunan Yusuf B. ve Mehmet Ö.'yü gözaltına alarak sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar