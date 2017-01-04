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Sakarya Haberi: Sürücü fren yerine gaza basınca otomobil markete girdi

Sürücü fren yerine gaza basınca otomobil markete girdi
18:484 Ocak 2017
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Sürücü fren yerine gaza basınca otomobil markete girdi
Sürücü fren yerine gaza basınca otomobil markete girdi

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde sürücünün fren yerine gaza basması sonucu otomobil markete girdi.
Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde bulunan kaplıcaya tatile gelen bir kadın aracıyla marketin önüne geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, 34 BAA 34 plakalı otomobili ile marketin önüne doğru yanaşırken, park etmek istediği sırada fren yerine gaza basınca araç marketin kapısından içeri girdi. Marketin kapısı ve camları kırıldı.
Kaza anında kapının önünde şans eseri kimse bulunmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

 

DHA

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