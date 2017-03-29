Sürücü kazayı ucuz atlattı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ndeki 45 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü 40 yaşındaki Bülent Zeybek, kazayı yaralanmadan atlattı.

Kaza, bugün saat 13.20 sıralarında, Marmaris- Muğla Karayolu'nun 6'ıncı kilometresindeki Kara Dere Mevkii'nde meydana geldi. Bülent Zeybek, yönetimindeki 48 SE 610 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini, virajda kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, demir bariyerlerin bulunmadığı toprak alana girerek yaklaşık 45 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazayı ucuz atlatan ve yaralanmayan sürücü Zeybek, emniyet kemerini çözerek kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Karayoluna tırmanan ve otostopla Marmaris Devlet Hastanesi'ne giden Zeybek her ihtimale karşı sağlık kontrolünden geçirildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis, inceleme yaptı. Daha sonra çağrılan vinç, hurdaya dönen otomobili uçurumdan çıkartarak otoparka götürdü. Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, kaza yerine gelip bilgi aldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA