Sürücü kursu sahibi kazada öldü, arkadaşı yaralandı

SAKARYA'nın Geyve İlçesi'nde sürücü kursu sahibi 34 yaşındaki İsmail Keskin kursa ait otomobille TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü kursu sahibi ölürken, yaralanan bir kişi ise tedaviye alındı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Geyve Bağlarbaşı mevkiinde meydana geldi. Pamukova'da özel bir sürücü kursunun sahibi olan İsmail Keskin idaresindeki 54 RB 175 plakalı kursa ait otomobil önünde ilerlemekte olan Doğan Ç. idaresindeki 42 SB 430 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, İsmail Keskin ile otomobilde bulunan Pamukova'da bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan arkadaşı 34 yaşındaki Celil Sarı yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi hasar gören otomobilin içerisinde sıkışan İsmail Keskin ile Celil Sarı'yı araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Keskin'in duran kalbi yeniden çalıştırıldı. İsmail Keskin ve Celil Sarı daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İsmail Keskin burada yapılan tüm müdehalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Celil Sarı ise Yalova'da bulunan bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA