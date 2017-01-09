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İstanbul Haberi: Sürücülerin buzla yolla imtihanı

Sürücülerin buzla yolla imtihanı
10:459 Ocak 2017
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Sürücülerin buzla yolla imtihanı
Sürücülerin buzla yolla imtihanı

 

 Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Buzlanan yollarda ilerlemeye çalışan araçlar kayarken , çevredekiler yolda kalan sürücülere yardım etti.

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı haftanın ilk gününde de devam ediyor. Ataşehir ve Maltepe'de sürücüler buzlanma nedeniyle rampa inmekte ve çıkmakta güçlük çekti. Ara sokaklarda meydana gelen buzlanma nedeniyle bazı araçların kaydığı görüldü. Ara sokaklarda yoğun trafik oluştu. Yolda kalan sürücülere çevredekiler yardım etti.

DHA

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