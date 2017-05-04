Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil 2 araca çarptı:1'i polis, 2 kişi yaralandı

İZMİR'in Buca İlçesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki polis aracı ve taksiye otomobil çarptı. Kazada göreve yeni başlayan 24 yaşındaki polis memuru Beytullah İşcan ile aynı yaştaki Fatih Akmeşe yaralandı.

Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında Şirinyer Semti'ndeki Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce özel bir bankanın camı kırıldı. Alarmın çalması üzerine taksiyle olay yerine banka müdürü ve polis ekipleri geldi. Polisler inceleme yaptığı sırada, Karabağlar'dan Tınaztepe yönüne gelen ve alkollü olduğu iddia edilen 27 yaşındaki Ayhan Keskin yönetimindeki 'K0035AX' Bulgaristan plakalı otomobil, park halindeki taksi ile polis aracına çarptı. Otomobilde bulunan 24 yaşındaki Fatih Akmeşe hafif yaralanırken, kazanın etkisiyle savrulan araçlar, kaldırımda duran ve göreve yeni başlayangenç polis memuru Beytullah İşcan'a çarptı. Kanlar içinde yere yığılan polis memurunu gören meslektaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan İşcan'ın ve Akmeşe'nin hayati tehlikelerinin olmadığı belirlendi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA