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Konya Haberi: Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil yön levhasına çarptı: 1 ölü

Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil yön levhasına çarptı: 1 ölü

06:2429 Nisan 2017
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Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil yön levhasına çarptı: 1 ölü
Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil yön levhasına çarptı: 1 ölü

KONYA'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek yön levhası direğine çarptı. Kazada sürücü Mehmet Çolpan öldü.
Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Beyşehir Çevreyolu'nda meydana geldi. 42 yaşındaki Mehmet Çolpan yönetimindeki 42 FA 028 plakalı otomobilin kontrolünü Koyuncu Üst Geçiti'nden indiği sırada iddiaya göre aşırı hız nedeniyle yitirdi. Araç önce refüje, ardından da karşı şeride geçerek yön levhası direğine çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine polis. itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Çolpan'ın öldüğünü belirledi. Mehmet Çolpan'ın cesedi olay yeri incelemeleri ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

DHA

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