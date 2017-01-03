Sürüklenen bottaki 14 mülteci kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmek isterken, bindikleri lastik bot uluslararası sularda sürüklenen Pakistan uyruklu 14 mülteci, Türk sahil güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

Devriye görevi yapan Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, bugün saat 03.00 sıralarında, Akyarlar Mahallesi açıklarındaki uluslararası sularda, lastik botta mülteciler olduğunu belirledi. Fırtınanın etkisiyle sürüklendiği belirlenen 6 metrelik lastik botun yanına giden sahil güvenlik ekibi, üzeleri ıslak ve yorgunluktan bitkin haldeki Pakistan uyruklu 14 mülteciyi kendi botlarına alarak kurtardı. Bodrum'un Akyarlar Mahellesi, Aspat Mevkisi'nden denize açıldıkları belirlenen mülteciler, Bodrum Limanı'na getirildi. İnsani yardım yapılıp, ısınmaları sağlanan mültecilerin, ifadelerinde İstanbul'dan bir minibüsle Bodrum'a gelerek, satın aldıkları lastik botla umuda yolculuğa çıktıkları öğrenildi. Mülteciler, kimlik tespitlerinin ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne gönderilmek üzere polise teslim edildi.

DHA