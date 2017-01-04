Sur'un yeniden inşaası için temel atma töreni

DİYARBAKIR'da, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen hendek-barikat operasyonları sırasında hasarın meydana geldiği tarihi Sur İlçesinin yeniden inşa çalışmaları projelerinin temel atma töreni yapıldı. Törene video konferans ile bağlanan Başbakan Binali Yıldırım, yapılan çalışmaların terör örgütünü rahatsız ettiğini bildiklerini belirtirek, "Ama onlar rahatsız olacakları kadar olsunlar, yeter ki milletimiz bir olsun, beraber olsun, kardeş olsun. Düşmanlarımız sevinmesin" dedi.

Sur'un yeniden inşaasını kapsayan TOKİ Peyzaj Düzenlemesi ve Rekrasyon Projesi, Geleneksel Diyarbakır Evleri 1'inci Etabı, Dicle Vadisi Peyzaj ve Reakreasyon Projesi 1'inci Etaplarının Temel Atma Töreni, Sur'daki tarihi iç kalede düzenlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal, Galip Ensarioğlu,TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOKİ Başkanı Ergün Turan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla ve kamu kurum müdürleri ile halkın katıldığı törene, Başbakan Binali Yıldırım Ankara'dan video konferans ile katıldı.

Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı törende, surların üstü ve çevre binalara keskin nişancılar yerleştirilirken, kalabalıktakiler 'Yıktıkları yerden doğuyoruz. Çünkü biz ümmetin torunlarıyız', 'Sur halkı sizinle gurur duyuyor' yazılı dövizler taşıyarak töreni izledi.

Törende konuşan Vali Hüseyin Aksoy, geçen yıl Sur'da yaşanan terör olayları nedeniyle 6 Mahallede önemli hasarlar oluştuğunu belirterek, "Oluşan bu hasarların giderilmesi adına Sur yeniden inşa ediliyor. Sur'un inşası konusunda yürütülen önemli çalışmalar var. Sur sınırları içerisinde 605 tescilli eser bulunmaktadır. Bugüne kadar Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Kalkınma Bakanlığımız, Vakıflar Genel müdürlüğü ve TOKİ olmak üzere 128 milyonluk bir kaynak 14 yıl içerisinde Sur'un tarihi dokularının donatılması için gerçekleştirildi. Bugüne kadar evini terk etmek zorunda olan vatandaşlarımıza yaklaşık olarak 40 milyon lira nakdi yardım yapılmıştır. Evini terk ederek kalacak yeri olamayan vatandaşlarımız otellerde misafir edilmiştir, Eşyası zarar gören vatandaşlarımıza bugüne kadar 2 bin 262 aileye 110 milyon 300 Bin liralık nakdi ödeme gerçeklemiştir. Basit usulle vergi mükellefi olan Bin 568 esnafımıza yaklaşık 3 milyon 758 bin liralık nakdi yardım yapılmıştır" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini, iç kale çevresindeki 115 dönümlük alanın düzenlenmesinin de en kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi. Dicle Vadisi projesinin ilk etabının 320 bin metre kare olduğunu ve bugün temelinin atıldığını belirten Bakan Mehmet Özhaseki, Sur'daki çalışmların tamamlanmasıyla Sur İlçesinin turizmin merkezi haline geleceğini söyledi. Bakan Özhaseki konuşmasını şöyle sürdürdü.

"Sur ilçesinde bundan sonra geleneksel evlerin de düzenlenmesine bugün başlıyoruz. Bundan sonra yapılacak evler KİPTAŞ'ın yapacağı klasik, geleneksel Diyarbakır evleri olacak. Bir kaç sene öncesine kadar kalkınmanın, büyümenin, bir ve beraber olmanın en güçlü olduğu dönemde dünyanın bir çok yerindeki şer odakları yerinde duramadılar. Önce gezi olaylarıyla başladılar, gezi olayları başladığında biz İMF'ye borcu bitirmiştik. Büyümede Avrupa birincisiydik, 4 bir tarafta yatırımları yapıyorduk, arkasından 17/25, arkasından başka denemeler ve en sonunda da 15 Temmuz gibi senelerce içimizde bulunan o yumuşak, kibar yüzleriyle bizleri kandırarak haince planlarını son anda ortaya çıkaran o lanet FETÖ örgütünün darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldık. Bir taraftan bölücü PKK terör örgütü, bir taraftan FETÖ terör örgütü, bir taraftan bir proje olan DEAŞ denilen, güya sözde dindar olduğunu söyleyen vahşi, barbar, cani bir örgüt. Bir taraftan DHKP-C yahu bu memleket ne kadar kötü insan çıkarmış kendi içinden, ne kadar hain varmış. Dışarıdan destek alarak bunların hepsi birden saldırıya geçtiler. Ne i,stiyorlar bu ülke kalkınmasın, büyümesin istiyorlar. Bu bayrak böyle sallanmasın istiyorlar, bu ezanlar okunmasın, paramparça olalım istiyorlar. Kürt bir tarafta, Türk bir tarafta, laz bir tarafta, çerkez bir tarafta olsun istiyorlar. Böyle olunca ne olacak parçalanacağız, zayıf düşeceğiz. Küçük, küçük devletçikler çıkacak sonra da oyuncak gibi oynayacaklar, paçavra gibi oynayacaklar. Kaldırıp atacaklar, Allah birliğimizi, dirliğimizi bozdurmasın, birliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Çok şükür biz bunların hepsinin altından kalkıyoruz, hepsine karşı mücadelemizi veriyoruz. Önemli olan sizin gölünüzden geçen beraberlik, bir olma duygusu ve güzel niyetler. Buradaki yaptığımız projeler doğru projeler her attığımız adım da övünebilceğimiz Sur'a gitmek için övünebileceğimiz bir adım. Bütün bu yalanlar söyleniyor, ey insaf, aylardır neler yaptığımıza sizler şahitsiniz. Biz buraya hükümet olarak 1 milyar 950 milyon lira para ayırdık. Bu bolluktan değil, bin bir türlü sıkıntı içerisinde sadece buradaki kardeşlerimizin yarasını sarmak için, vatandaşın hakkını vermek için, evi yıkılanın evi yapmak için yaptığımız işler. Sur yaşayacak, sur boşalmayacak, ticaret canlı olacak."

Bakan Özhaseki'nin konuşmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım törene Çankaya Köşkü'nden video konferans ile bağlanarak vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı. Yapılan çalışmaların elbette terör örgütünü rahatsız ettiğini belirterek, "Ama onlar rahatsız olacakları kadar olsunlar, yeter ki milletimiz bir olsun, beraber olsun, kardeş olsun. Düşmanlarımız sevinmesin" dedi.

Diyarbakır'daki 3 projenin maliyetinin 60 milyon lira olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Projeler bu yıl içinde tamamlanacak. Diyarbakır'la ilgili yapılacak çalışmaların bununla sınırlı kalmayacak. Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine zarar vermek için bütün şer güçler bir araya gelmiş vaziyette. Biri, üçü, beşi her koldan saldırıyor ama onların hesap edemediği bir şey var; o da bu milletin istiklal aşkı, memleket aşkı, bayrak aşkı. Bin yıllık bu topraklardaki birlikteliğimizi hiçbir şer güç bugüne kadar bozamadı, bundan sonra da bozamayacak. İnşallah bu badirelerden de çıkacağız. Bölgenin süratle kayıplarını telafi edeceği ve geleceğe yönelik projelerle daha çok iş birliğini, kardeşlikleri, dostlukları daha fazla artıran, düşmanlıkları ortadan kaldıran bir anlayışla yola devam edeceğiz. Diyarbakır'ın yeniden ihyası, yeniden kalkınması ve terörün sebep olduğu tahribatların ortadan kaldırılması için başlatılan seferberlik, cazibe merkezi ve kalkınma projesi kapsamda ilk adımı atıyoruz. İşte bu, kardeşliğin en güzel örneğidir. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bir olmuş, beraber olmuş, kaynaşmış güçlü Türkiye'ye evelallah kimse bir şey yapamaz."

Başbakan Yıldırım ile gerçekleştirilen bağlantının ardından Bakan Özhaseki ve beraberindeki protokol, temel atma törenini gerçekleştirdi.

Daha sonra protokol çatışmalarda büyük hasarın meydana geldiği tarihi Kurşunlu Camiye giderek burada incelemelerde bulundu. Bakan Özhaseki daha sonra tarihi Ulu Camiyi gezdikten sonra Sur esnafını ziyaret ederek sohbet etti.

DHA