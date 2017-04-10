Suşehri'nde uyuşturucuya 3 gözaltı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen kişileri takibe aldı. Suşehri'nden Giresun Şebinkarahisar'a giden bir otomobil, ilçeye dönüşünde ekipler tarafından durduruldu. Otomobilde bulunan kşilerin üzerinde yapılan aramada 8 gram bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 910 lira nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin Şebinkarahisar'da yaşayan M.C.A.'dan temin edildiği anlaşıldı. Bunun üzerine ekipler M.C.A. ile birlikte F.A. ve C.Ş.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

DHA