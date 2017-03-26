Süt tankerine çarparak alev alan kamyonetin sürücüsü öldü

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde süt tankerine arkadan çarparak alev alan kamyonetin sürücüsü 20 yaşındaki Ayberk Tunca, sıkıştığı araçta yanarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.15 sıralarında, Keşan-Uzunköprü Karayolu üzerindeki Maltepe Rampası'nda meydana geldi. Uzunköprü'den Keşan yönüne giden Ayberk Tunca yönetimindeki 22 RF 337 plakalı kamyonet, Maltepe Rampası'nda aynı istikamette seyreden 50 yaşındaki Necmettin Balaban idaresindeki 22 UC 222 plakalı süt tankerine arkadan çarptı. Motor kısmından alev alan kamyonette sıkışan sürücü Ayberk Tunca, yanarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Tunca'nın cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Süt tankeri sürücüsü Necmettin Balaban ise ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA