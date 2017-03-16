Suudi Arabistan ve Çin arasında 65 milyar dolarlık anlaşmalar imzalandı

– Asya turu kapsamında Japonya seyahatini bitirip Çin’in başkenti Pekin’e geçen Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, ayağının tozuyla 65 milyar dolarlık imza törenine katıldı.

Ev sahibi Devlet Başkanı Xi Jinping ile birlikte iki ülke arasında petrolden uzay teknolojilerine kadar uzanan çok sayıda anlaşmanın imzalanmasına tanıklık eden Kral Selman, ülkesinde başlattığı ekonomik dönüşüm çabaları için Çin’den destek istedi. Törenin ardından basın mensuplarına kısa açıklamada bulunan Dışişleri Bakan Vekili Zhang Ming, mutabakat zabıtları ve iyi niyet mektupları dahil olmak üzere muhtelif anlaşmaların toplam tutarının 65 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Xi ve Kral Selman’ın eski dostlar olduklarını ifade eden Zhang Ming, imza töreni öncesinde gerçekleşen ikili görüşmede Yemen ve Suriye krizlerinin tartışıldığını belirtti.

Ortadoğu’da geniş yelpazeli ekonomik ve ticari menfaatleri bulunan Pekin yönetiminin geleneksel olarak bölge ülkeleri arasında taraf tutmaktan kaçındığını biliniyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin’in tedarik kaynakları arasında Ortadoğu kritik önem taşıyor. Uzun yıllar Çin’e en çok petrol satan ülke konumunda bulunan Suudi Arabistan, bu konumunu geçen sene Rusya’ya kaptırmıştı.

Kral Selman, 26 Şubat’ta Malezya’dan başladığı Doğu Asya turu kapsamında Endonezya, Brunei ve Japonya ziyaretlerini tamamlamıştı.

Aralarında onlarca hanedan mensubu ya da bakanın yer aldığı kalabalık bir kafile ve yüzlerce tonluk bagaj yüküyle seyahat eden Kral Selman’ın turu bölge ülkelerinde büyük ilgi çekiyor.

DHA