Suudi Arabistan'daki Türk işçilerden yardım çağrısı

SUUDİ Arabistan'a çalışmaya giden inşaat işçileri 42 yaşındaki Ramazan Koç ve 56 yaşındaki Ramazan Başkara, tadilat yaptıkları üniversite inşaatında arkadaşı 40 yaşındaki İlyas Dargın'ın yaklaşık iki yıl önce ölümüyle başlayan soruşturmada pasaportlarına el konulduğu için Türkiye'ye dönemediklerini belirterek, yeniden yardım çağrısında bulundular.

Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nin Çaykenarı Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Ramazan Koç, Ramazan Başkara ve İlyas Dargın, 5 Şubat 2015'te, Türk inşaat firması aracılığıyla Suudi Arabistan'ın ikinci büyük kenti Cidde'ye gitti. İşçiler, Cidde'ye 80 kilometre mesafedeki Thuwai bölgesinde, Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin tadilatında çalışmaya başladı. İşçilerden evli ve 2 çocuk babası İlyas Dargın, 28 Mayıs 2015'te internet bağlantısı yapmak için girdiği konteynerin altında can çekişirken bulundu. Elektrik akımına kapıldığı sanılan Dargın, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Arabistan polisi inşaat alanında ve işçilerin konakladığı tesiste inceleme yaptı.

VÜCUDUNDA ELEKTRİK YANIKLARINA RASTLANDI

Dargın'ın cenazesi, Suudi adli tıp uzmanları tarafından Cidde'de yapılan otopsinin ardından, 17 Haziran 2015'te İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan otopside Dargın'ın sol kolunda ve sol omzunda elektrik yanığı nedeniyle oluşmuş, 2 santimetre çapında 4 ayrı yara izine rastlandı. Kafatasının arka bölümünde çatlak tespit edilen Dargın'ın vücudunda darp-cebir izi, ateşli silah yarası veya kesici alet izine rastlanmadı. Otopsinin ardından Dargın, eşi ve yakınlarının gözyaşları arasında Çaykenarı Mahallesi'nde toprağa verildi.

GERİ DÖNEMİYORLAR

Dargın'ın kafatasında tespit edilen çatlak nedeniyle Cidde'de çalışmaya devam eden işçiler Koç ve Başkara, şüpheli sıfatıyla 28 Ekim 2015'te gözaltına alındı. Polisin Arapça sorularına cevap vermekte zorlanan işçiler, çalıştıkları şirketten gelen yetkili aracılığıyla sorgulandı ve Arapça yazılı tutanaklara imza attı. 21 gün gözaltında tutulan işçiler, pasaportlarına el konularak serbest bırakıldı. Sözleşmeleri 5 Şubat 2016'da dolan ve Türkiye'ye dönmek isteyen işçiler, pasaportları geri verilmediği için o günden beri Türkiye'ye dönemiyor.

EŞİNİN DÖNECEĞİ GÜNÜ BEKLİYOR

Suudi Arabistan'da mahsur kalan işçilerden Ramazan Koç'un eşi Zeynep Koç ise Çaykenarı Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evlerinde, oğulları 15 yaşındaki Oğuzhan, 13 yaşındaki Olcay ve 12 yaşındaki Emirhan ile birlikte eşinin eve döneceği günü bekliyor. Epilepsi hastalığı nedeniyle yatağa mahkum olan ve yüzde 99 engelli raporu verilen Olcay'ı mamayla besleyen Zeynep Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek yardım istedi.

Eşinin 1 yıl önce eve dönmesi gerektiğini belirten Koç, "Oğlum Olcay hasta olunca tedavi masraflarını karşılamak için eşim Suudi Arabistan'a gitti. Ancak arkadaşlarının ölümü sonrası 1 yıldır Türkiye dönemiyor. Çocuklarım ve ben eşimi görmeyeli 2 yıl oldu. Hasta oğlumu her salı rehabilitasyon merkezine götürüyorum. Sağa sola dönmesine bile ben yardımcı oluyorum. Eşim yanımda olmadığı için her şey çok zor. Biran önce geri dönmesini bekliyorum" dedi.

Ramazan Koç'un annesi 87 yaşındaki Meryem Koç da oğlunu 2 yıldır göremediğini belirterek, çok özlediğini ve biran önce geri gelmesini istediğini kaydetti.

YARDIM ÇAĞRISI

Eşi ve çocuklarıyla internet üzerinden görüntülü olarak görüşerek hasret gidermeye çalışan Ramazan Koç ise yetkililerden yardım istedi. Dargın'ın ölümüyle ilgilerinin bulunmadığını anlatan Koç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yalvarıyorum. Ülkemize geri dönmemize yardımcı olsunlar. Ölüden farksız oğlum var. Annesi kaşıkla besliyor. Artık Türkiye'ye dönmek istiyoruz. 2 yıldır çocuklarımı, eşimi, annemi göremiyorum" diye konuştu.

"TAZMİNAT ÖDEMEMEK İÇİN BİZİ SUÇLUYORLAR"

Koç ile birlikte Suudi Arabistan'da mahsur kalan Ramazan Başkara ise çalıştıkları şirketin Dargın'ın ailesine tazminat ödememek için üzerlerine suç attığını öne sürdü. Dargın'ın elektrik çarpması nedeniyle öldüğünün olay sırasında çevrede bulunan tüm işçiler tarafından görüldüğünü aktaran Başkara, "Elektrik çarpması nedeniyle hastaneye götürüldü. Başında darp izine rastlandığı söylendi. Otopsi raporlarında elektrik yanıkları tespit edilmiş. Biz arkadaşımızla aynı odada kaldığımız için bizi suçladılar. Hakkımızda açılmış bir dava yok. Yurt dışına çıkış yasağımız da yok. Ancak pasaportlarımızı vermiyorlar. Şirket arkadaşımızın ailesine tazminat ödememek için bizi burada tutuyor. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Eşim rahatsız, çok zor durumdayız. 1 yıldır insan evine gönderilmez mi" diye sordu.

DHA