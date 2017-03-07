Tabancayla intihar etti

DENİZLİ'nin Merkezefedi İlçesi'nde 29 yaşındaki Berkant Büker, yalnız yaşadığı evinde başına tabancayla ateş ederek yaşamına son verdi.

Gültepe Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Berkant Büker'in 2 gündür dışarı çıkmaması üzerine merak eden yakınları, dün saat 03.00'te evine gitti. Evi kontrol eden yakınları, Büker'in cesedini buldu. Olay polise bildirildi.

Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Büker'in cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede Büker'in başına ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA