Tabancayla vuruldu, tedavisinin ardından cezaevine konuldu

SAMSUN'da lahmacun fırını işleten 29 yaşındaki Selim Y., yaptırdıgı lahmacunu beğenmeyip geri getirdiği için tartıştığı müşterisi 48 yaşındaki Adem Şeref'i tabancayla ateş ederek bacağından yaraladı. Şüpheli gözaltına alındı. Hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen yaralı Adem Şeref ise, basit yaralama suçundan hakkında 5 ay hapis cezası olduğu ortaya çıkınca cezaevine gönderildi.

Olay dün İlkadım İlçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi olan ve alkollü olduğu belirtilen Adem Şeref, Selim Y.'ye ait fırından lahmacun aldı. İddiaya göre bir süre sonra lahmacunları beğenmeyip tekrar fırına giderek parasını isteyip küfür edince, Selim Y. ile aralarında tartışma başladı. Lahmacun yüzünden çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Selim Y. tabancayla ateş edip Adem Şeref'i sol bacağından yaraladı. Yaralı olay yerine elen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili yapılan soruşturma sırasında hastanede tedavi altında olan Adem Şeref'in basit yaralama suçundan hakkında kesinleşmiş 5 ay hapis cezası olduğu ve yakalama emri bulunduğu ortaya çıkınca hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

BİRBİRLERİNİ KÜFRETMEKLE SUÇLADILAR

Polise ifade veren yaralı, "Lahmacun yaptırdım. Beğenmedim geri götürdüm bana küfür etti" dedi. Şüpheli ise "Benim müşterimdir. İşyerime gelip sürekli küfür ediyordu. Olay sırasında da küfür etti" diye konuştu.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli Selim Y. bugün adliyeye sevk edildi. Arandığı için adliyeye çıkarılan ve buradaki işlemleri tamamlanan Adem Şeref ise, cezasını çekmesi için Bafra İlçesi Yarı Açık cezaevine gönderildi.

DHA