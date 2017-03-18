Tahliye olan Hava Harp Okulu öğrencilerini aileleri gözyaşlarıyla karşıladı (2)

HaberKamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL (DHA)

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, yargılandıkları davada haklarında tahliye kararı verilen 69 Hava Harp Okulu öğrencisi Silivri Cezaevi'nden ayrılmaya devam ediyor. Öğrencilerin cezaevi çıkışında aileleri, akrabaları ve okuldan arkadaşları coşkuyla karşıladı.

Tahliye olan öğrencilerin yanı sıra hala cezaevinde olanların ailelerinden de destek amaçlı olarak cezaevi önünde olanlar bulunuyor. Cezaevi önünde bekleyenlerden İsmail Ekiz, "Siz de oğlunuzu mu bekliyorsunuz" sorusuna, "Şu anda öz oğlumu beklemiyorum ama bütün çocuklar benim oğlum. Burada ne kadar Harbiyeli öğrenci varsa hepsi benim oğlum. Benim çocuğumun mahkemesi 17 Nisan'da. 17-21 Nisan arası. Çocukların çıkacağını duyunca destek amaçlı geldik. Sağlık olsun. Onu çok seviyoruz. Onlara güveniyoruz. Vatanımız milletimiz sağ olsun" şeklinde yanıt verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cezaevi önünde bekleyenlerden görüntüler

-Tahliye olan öğrencilerden görüntüler

-Coşkulu karşılama ve aileleriyle görüntü

-Röportajlar

DHA