Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son Dakika: Tahran, Türkiye'nin sınıra duvar örmesini olumlu karşıladı

Tahran, Türkiye'nin sınıra duvar örmesini olumlu karşıladı

19:099 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Tahran, Türkiye'nin sınıra duvar örmesini olumlu karşıladı
Tahran, Türkiye'nin sınıra duvar örmesini olumlu karşıladı

İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin İran sınıra duvar inşası projesini olumlu karşıladı. İran, projenin daha erken hayata geçebilmesi için Türkiye'ye yardım etmeye de hazır olduğunu bildirdi.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA, adını açıklamadığı Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırarak, İran'ın, Türkiye'nin iki ülke sınırına duvar örme projesinden haberdar olduğunu ve bunu olumlu karşıladığını kaydetti.

'Türkiye'nin  güvenlik önlemi olarak sınıra duvar inşa etmesine ilkesel olarak karşı değiliz' diyen İranlı kaynak, 'Fakat sınırda yapılacak her eylem Tahran'ın da bilgisi dahilinde olmadı' dedi.

Duvarın, kaçakçılığı da büyük oranda önleyeceğini söyleyen İranlı kaynak, projenin daha erken hayata geçmesinden yana olduklarını ve bunun için Türkiye'ye yardım etmeye de hazır olduklarını söyledi.

Dışişleri yetkilisi, 'Yılda sadece giyim kuşam alanında 2 milyar doların üzerinde ürün, kaçak yollarla Türkiye'den İran'a geliyor. Sınırda duvar inşa edilirse bu durumları önleyebiliriz' diye konuştu.

 

 

 

DHA

6 maddede otomobilde güvenlik felsefesi
Keşfet

6 maddede otomobilde güvenlik felsefesi

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar