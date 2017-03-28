Takla atan minibüsten kese dolusu altın çıktı

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, kontrolden çıkıp takla atan minibüsün sürücüsü yaralandı. Yener hastaneye kaldırıldıktan sonra kaza yerine gelen 23 yaşındaki Sezer Çubuk, araçta bulduğu, içersinde 41 küçük altın, 4 altın yüzük ile 1 altın bilezik olan keseyi jandarmaya teslim etti.

Kaza, dün akşam Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. 48 yaşındaki İbrahim Yener yönetimindeki 16 KKU 27 plakalı minibüs, bir anda kontrolden çıkıp takla attı. Sürücü İbrahim Yener, ters duran araçta yaralandı. Yener, ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada minibüsün yanına gelen Sezer Çubuk ise araçta, içerisinde 41 küçük altın, 4 altın yüzük ve 1 bilezik olan altın dolu keseyi gördü. Keseyi alan Çubuk, olay yerinde inceleme yapan jandarmaya teslim etti. Jandarma ise sayarak teslim aldığı, 15 bin lira değerindeki altın dolu keseyi gerekli araştırmayı yaptıktan sonra İbrahim Yener'e verecek. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

DHA