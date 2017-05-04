Takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

KONYA'da refüje çarpıp takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Konya-Karapınar karayolunun 40'ncı kilometresinde meydana geldi. 30 yaşındaki Özkan Eroğlu yönetimindeki 06 EZ 6664 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarparak takla attı. Kazada, araçtan fırlayan 35 yaşındaki İbrahim Demirel olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Eroğlu ağır yaralandı.
Yaralı Eroğlu, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
DHA