Taksi ağaca ve elektrik direğine çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

KONYA'da sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği taksi, sokaktaki elektrik direğine çarptı, kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. 28 yaşındaki Serkan Aktaş yönetimindeki 42 TT 101 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce kaldırımda bulunan bir ağaca ardından da sokaktaki elektrik direğine çarptı. Hurdaya dönen takside sürücü Serkan Aktkaş ile birlikte 37 yaşındaki Ekrem Aktaş, 16 yaşındaki Esat Aktaş ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın yaralandı. Araçtan itfaiyenin müdahalesiyle çıkarılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Doktorlar sürücü Serkan Aktaş ve kadın yolcunun hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA