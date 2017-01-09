Taksiciyi dövüp, aracını yaktılar

ADANA'da telefonla arayarak çağırdıkları taksi şöförünü üzerindeki kıyafetleri çıkarıp, yarı çıplak halde bıraktıktan sonra dövdüler ve aracını ateşe verip yaktılar.

Olay, merkez Sarıçam ilçesi Balcalı TOKİ konutlarının girişinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki kişi müşteri gibi, 01 T 0299 plakalı taksi sürücüsünü telefonla çağırdı. Taksiye binen iki kişi TOKİ konutları civarında yol kenarında aracı durdurdu.

KIYAFETLERİ VE CEP TELEFONUNU DA YAKTILAR

Taksiciyi araçtan indiren kişiler, önce üzerindeki kıyafetleri çıkarıp yarı çıplak bıraktı, sonra da dövdü. Saldırganlar, taksicinin kıyafetlerini ve cep telefonunu taksinin içine bırakarak ateşe verip, başka bir araçla olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla itfaiye ve polis geldi. İtfaiye alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. İsmi açıklanmayan taksicinin ifadesi alınırken, kaçan saldırganlar aranıyor.

DHA