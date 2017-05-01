Talimhane'de yine gözaltı

Gülseli KENARLI Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Taksim Talimhane Caddesi'nde yürüyerek gelen ve Taksim Meydanı'na girmek isteyen bir grubu daha polis, gözaltına aldı. Talimhane Caddesi'nden Taksim Meydanı'na gelen Mücadele Birliği Platformu üyesi bir grup, Taksim Meydanı'na girmek istedi. Gruba izin vermeyen polis göstericileri gözaltına aldı. Daha sonra kalanlar polisin 'dağılın' uyarısına rağmen bir süre halay çekti. Polis, dağılmayan grup üyelerinin bazıları yine gözaltına alarak polis aracına bindirdi. Bazı grup üyeleri ise ara sokaklara dağıldı.

DHA