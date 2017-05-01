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İstanbul Haberi: Talimhane'den Taksim Meydanı'na girmeye çalışan gruba sert müdahale

Talimhane'den Taksim Meydanı'na girmeye çalışan gruba sert müdahale

11:211 Mayıs 2017
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Talimhane'den Taksim Meydanı'na girmeye çalışan gruba sert müdahale
Talimhane'den Taksim Meydanı'na girmeye çalışan gruba sert müdahale

 

 Gülseli KENARLI Taner YENER – Mustafa ÖZDABAK/İSTANBUL, (DHA) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Talimhane'den Taksim Meydanı'na girmeye çalışan bir gruba polis müdahale etti. 

Talimhane Caddesi'nden “Yaşasın 1 Mayıs' ve “Meydanlar halka kapatılamaz' diye slogan atarak meydana gelen grup “Taksim yasağına hayır, yaşasın 1 Mayıs' yazılı pankart açtı. Polisle, pankartı vermek istemeyen grup arasında bir süre arbede yaşandı.  Polis göstericileri daha sonra yaka paça gözaltına aldı. Bu sırada bir gösterici ile polisin, aynı copunu çektiği görüldü.  Gözaltına alınanlardan bazıları slogan atmaya devam etti. Polis aracına bindirilen eylemciler emniyete götürüldü.

 

DHA

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