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Kocaeli Haberi: Tamir ettiği kamyon ile duvar arasında sıkışarak öldü

Tamir ettiği kamyon ile duvar arasında sıkışarak öldü
16:168 Mart 2017
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Tamir ettiği kamyon ile duvar arasında sıkışarak öldü
Tamir ettiği kamyon ile duvar arasında sıkışarak öldü

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde tamir etmeye çalıştığı kamyonunun çalışması sonucu araç ile duvar arasında sıkışan Ercan Karaca hayatını kaybetti.
Olay, Barış Mahallesi'nde bulunan Marmara Nakliyeciler Garajı'nda meydana geldi. Ercan Karaca, 03 FR 290 plakalı kamyonunu tamir ederken hareket eden araç ile duvar arasında sıkıştı. Duvar ile kamyon arasında sıkışan sürücüyü görenler 112 Acil'e ve polise haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Ercan Karaca'nın öldüğünü belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ercan Karaca'nın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

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