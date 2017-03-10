Taner Yıldız: 'Avrupa ülkelerinde Türk vatandaşlarının katıldığı toplantılar doğal karşılanmalı'

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, 'Bir daha hiçbir şekilde bu ülkede darbe olmaması lazım. Bunun önünü kapatmamız lazım. Anayasa değişikliğinde asıl büyük resim budur ve Türkiye ayağındaki prangalardan, zincirlerden kurtulmak durumundadır' dedi.

AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından Paris'te düzenlenen 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' konulu toplantıya katılımı öncesi Türk basın mensuplarına konuşan Yıldız, Avrupa'da Türk bakanların ve siyasetçilerin toplantılarının engellenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin bölgesinde bazı ülkelerin konuşmalara koyduğu şerhler olduğunu söyleyen Yıldız, 'Biz Türkiye'de yapılacak bir halk oylamasında ülkemizin meseleleri hakkında karşılıklı fikir teatisinde bulunuyoruz. Almanya'nın, Hollanda'nın veya Avusturya'nın bir meselesini vatandaşlarımıza konuşmuyoruz. Bunları birbirine karıştırmamak lazım.' dedi.

Taner yıldız, 'Biz kendi ülkemizin seçimlerini, kendi ülkemizin insanlarıyla demokratik olarak yapılacak bir seçimi konuşuyoruz. Bunun neresinde garipsenecek bir konu var Bunu çok anlayabilmiş değilim. Bunun sürdürülebilir bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Avrupa ülkelerinde Türk vatandaşlarının katıldığı toplantılar doğal karşılanmalı. Yaptığımız konuşmalarda son derece coşkulu, son derece ülkemizdeki olaylara kayıtsız kalmayan vatandaşlarımızla karşı karşıyayız. O yüzden bunları demokratik ortamlarda tabii karşılamak gerekir. Burada fikrin haricinde, birbirine sevgi gösterisinde bulunanların dışında herhangi bir taşkınlığa yol açmayan yapının kime ne zararı olabilir 'Hayır'ların da 'evet'lerin de taraftarlarının rahatlıkla kapalı veya kontrol edilebilir ortamlarda fikirlerini açıkça söyleyebilmeleri lazım. Biz Batıda, 'demokrasinin beşiği' dediğimiz ülkelerde bunu savunmuyor muyuz' dedi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' başlıklı toplantı Kuran-ı Kerim okunması ve istiklal Marşı ile başladı.

Toplantıda konuşan Yıldız, 'Biz 15 Temmuz'u yaşadık. Bunu hep beraber yaşadık. Bedeli çok ağır oldu. Şehit ve gazilerimizle bu ağır bedeli ödedik. Bir daha bunları yaşamak istemiyoruz. Bir daha hiçbir şekilde bu ülkede darbe olmaması lazım. Bunun önünü kapatmamız lazım. Anayasa değişikliğinde asıl büyük resim budur. Bununla beraber Türkiye bütün ayağındaki prangalardan zincirlerden kurtulmak durumundadır. Cumhurbaşkanına kadar giden bu zincirin halkalarıyız. Bu halkada bir zincirin kopmaması lazım.” dedi.

Görüntü Döküm

———————

Taner Yıldız vatandaş buluşma

Taner Yıldız basın mensupları sohbet toplantı

DHA