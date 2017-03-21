Tanık Albay: Uçak havadayken, Binbaşı Fatih Şahin'e Terzi'yi etkisiz hale getirmesi için mesaj attım

DARBE girişimi gecesi Ankara'da, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda (ÖKK) Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Özel Kuvvetler Komutanlığı 1'inci Tugay 2'nci Grup Komutanı Albay Altan Bora, uçak Diyarbakır'dan havalandığında Binbaşı Fatih Şahin'e 'WhatsApp'tan mesaj atarak, Semih Terzi'nin hain olduğu ve Terzi'yi etkisiz hale getirmesini istediğini söyledi. Sanık Şahin ise kendisine böyle bir mesajın gelmediğini ileri sürdü.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde tanıkların dinlenmesine devam edildi.

SEMİH TERZİ'Yİ DİYARBAKIR'DA UĞURLAYAN ALBAY KONUŞTU

Duruşmada tanık olarak dinlenen Albay Altan Bora, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan gelen alarm emri üzerine havaalanına gittiklerini belirterek, "Havalimanında Binbaşı Fatih Şahin, Semih Terzi'ye uçağın kapasitesinin bütün taburu almayacağını, 24 kişilik yer olduğunu söyleyince Terzi, 'O zaman 24 adamını al uçağı bin' diye emir verdi. Terzi bana 'Genelkurmayın bize ihtiyacı var. Siz burada kalın gelen uçaklarla diğer personeli Ankara'ya gönderin' dedi. Ben tam o sıralar bir gariplik olduğunu hissettim. Cep telefonlarında haber sitelerinde kalkışma haberleri vardı. Ancak bizim birliğin bu kalkışmanın içinde olacağı hiçbir şekilde aklıma gelmedi" diye konuştu.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu, "Ama tam ortasında" derken, tanık Bora da "Maalesef öyle. Şu arkamdaki arkadaşların vicdani sorumluluğunu hissediyorum, başka bir şey hissetmiyorum" dedi.

ZEKAİ PAŞA BANA TERZİ'NİN HAİN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Uçak kalktıktan sonra da havaalanında bulunan hava kuvvetleri personelinin kendisine hiç normal olmayacak bir şekilde davrandığını anlatan Bora, şöyle devam etti: "Bütün bu gariplikler üzerine dışarı çıkıp Zekai Paşayı aradım. Kendisine Semih Terzi'nin Ankara'ya hareket ettiğini söyledim. Zekai Paşa bana, Semih Terzi'nin emir komuta içinde hareket etmediğini ve hain olduğunu söyledi. Emir komutanın kendisinde olduğunu ifade eten Zekai Paşa bana Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Halil Paşa'ya güvenebileceğimi ve ondan emir almamı söyledi"

FATİH ŞAHİN'E SEMİH TERZİ'Yİ ETKİSİZ HALE GETİRMESİ İÇİN MESAJ ÇEKTİM

Zekai Paşa ile konuştuktan sonra olup biten her şeyin yerine oturduğunu ifade eden Bora, "Uçak daha havadayken yanımda bulunan Volkan Yaman Yüzbaşının telefonundan 'WhatsApp'tan, Binbaşı Fatih Şahin'e, mesaj çekerek, 'Semih Terzi'nin hain olduğunu ve fırsatını bulduğu anda etkisiz hale getirmesini' istedim. Bu arada benim yanımdaki Volkan Yaman ile başka bir yüzbaşı uçakta bulunan bazı personele mesaj atmış. Ancak kimlere atıldı, kime ulaşıldı bilmiyorum" diye konuştu.

BU ÇOCUKLARIN SUÇSUZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Fatih Şahin dışında yargılanan sanıkların hiçbirini, bire bir tanımadığını ileri süren Bora, Semih Terzi'nin Şahin'i bilinçli seçtiğini ve onun taburunu Ankara'ya götürdüğünü iddia etti. Bora, ayrıca timin emirleri uygulayıp, Ankara'ya gittiklerini belirterek, "Uçağa binen arkadaşlarımızın vicdani sorumluluğunu üzerimde taşıyorum. Bu çocukların suçsuz olduğunu, sadece yanlış zamanda yanlış yerde olduklarını düşünüyorum" dedi.

ÇOK DAHA ÖNCEDEN ZEKAİ PAŞA'YI ARAYABİLİRDİM

Bu ifadeleri üzerine sanık Mihrali Atmaca'nın vekili Avukat Mehmet Kaya, "Hangi konuda vicdan azabı duyuyorsunuz" diye sordu. Tanık Bora bu soruyu şöyle yanıtladı: "Çok daha önceden Zekai Paşa'yı arayabilirdim. Ama aldığım askeri terbiye nedeniyle diğer komutanları atlayıp Zekai Paşa'yı aramadım. Bu açıdan bana zaman kaybettiren hususlar var. Zekai Paşa'yı daha önce aramış olsaydım, bu personelin Gölbaşı'na gitmemesi yönünde önlem alınabilirdi"

FATİH ŞAHİN MESAJI ALMADIM DEDİ

Sanık avukatlarından Saniye Çiftçi de Altan Bora'nın 'WhatsApp' üzerinden gönderdiğini söylediği mesajın Fatih Şahin'e sorulmasını istedi. Fatih Şahin, uçaktayken Altan Bora'dan mesaj almadığını söyledi. Bora'nın, Volkan Yaman'ın telefonundan mesajını gönderdiğini söylemesi üzerine Şahin, "Hatırlamıyorum" diye cevap verdi. Duruşma, diğer tanık Albay Mustafa Fırat Çelik'in ifadesiyle devam etti.

DHA