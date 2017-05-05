Tankerin içinden 234 kilo eroin çıktı

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Van'dan İstanbul'a gelen tankerde yaptığı aramada 234 kilo 780 gram eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 24 Ocak tarihinde İzmit'te düzenlediği operasyonda otobüste yapılan aramada 41 kilo 680 gram eroin ele geçirildi. Yakalanan otobüs işletmecisi ile şoförlerin birbirleriyle ilgilerinin olduğu, birlikte hareket ettikleri tespit edildi. Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam eden projeli çalışmalarda Ü.T. yönetimindeki, Van'dan İstanbul'a giden tankeri takibe aldı. İstanbul İkitelli Organize Sanayi Sitesi 17. Cadde üzerinde yapılan operasyonda tanker durduruldu. Operasyonda organizasyonun içerisinde bulunduğu tespit edilen B.G, S.O.G. ve E.Ö. gözaltına alındı. Tankerin gizli bölmesinde bulunan 234 kilo 780 gram eroin ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda örgüt oluşumunun içerisinde bulunduğu tespit edilen A.D. İskenderun'da, İ.F. Ağrı'nın Tutak İlçesi'nde, Z.B. ise Van'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

DHA