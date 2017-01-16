Tarihi ahşap bina yangında kül oldu

ADANA'da tarihi ahşap bir bina, elektrik kontağından çıkan yagında küle döndü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı tarihi binada oturan 70 yaşındaki Hacı Ali Öcal, ısınmak için elektrikli sobayı çalıştırdı. Daha sonra prizdeki elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar, tarihi ahşap binada yangına neden oldu. Alevler kısa sürede binayı sararken, Öcal ise kendini zorlukla dışarı attı. Çevredekilerin alevleri farketmesi üzerine durum itfaiye ve polise bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan tarihi binayı söndürmek için zamanla yarıştı. İtfaiye erleri, yangına 4 araç ve 2 su tankı ile müdahale etti. Binanın çevresinde tarihi yapılar ve binanın tamamen ahşap olması, itfaiye erlerinin işini zorlaştırdı. Tarihi binada yaşayan Öcal, itfaiye erlerinin çalışmasını endişeyle izledi. Yaklaşık 2 saat sürenin çalışmanın ardından alevler söndürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

DHA