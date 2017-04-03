Tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı

ÇORUM’da 3 kişi, Helenistik ve Roma dönemlerine ait tarihi eserleri alıcı gibi davranan jandarma ekiplerine satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve Mecitözü İlçesi'nde İ.B., Y.D. ve Ş.B. isimli şüphelilerin, ellerinde bulunan çok miktarda tarihi eseri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, 3 kişi ile temasa geçti. Buluşma noktasına gelen 3 şüpheli, Mecitözü İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak operasyonla yakalandı.

Şüphelilerle birlikte, çeşitli çap ve ağırlıkta Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 23 bronz sikke, 1 gümüş sikke, 1 gümüş pazubent, 1 gümüş levha, 2 diadem altın, 1 altın kolye, 4 altın bilezik, 1 altın kolye ucu, 4 altın yüzük, 9 çift altın küpe ve 1 çift altın küpe sarkacı ele geçirildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınan İ.B., Y.D. ve Ş.B., ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ele geçirilen malzemeler ise Çorum Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

DHA