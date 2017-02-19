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Ordu Haberi: Tarihi eser oldukları iddia edilen küpleri internet üzerinden satmak istediler

Tarihi eser oldukları iddia edilen küpleri internet üzerinden satmak istediler
12:0819 Şubat 2017
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Tarihi eser oldukları iddia edilen küpleri internet üzerinden satmak istediler
Tarihi eser oldukları iddia edilen küpleri internet üzerinden satmak istediler

ORDU'nun Ünye İlçesi'nde tarihi eser olduğu iddia edilen küpleri internetten satışa çıkaran M.A. ve kardeşi S.A. jandarma tarafından yakalandı.
Olay, Ordu'nun Ünye İlçesi Tekkiraz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.A. ile S.A. kardeşler ellerinde bulunan ve tarihi eser olduğu öne sürülen pişmiş topraktan yapılan 2 küpü internet sitesi üzerinden satmak istedi. İhbar üzerine araştırma başlatan jandarma ekipleri iki kardeşi evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramada satışa çıkarılan iki küp bulunarak jandarma tarafından el konuldu. Gözaltına alınan 2 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Küpler, incelenmek üzere Ordu Etnografya Müzesi'ne götürüldü.

DHA

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